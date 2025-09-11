Persaingan Sehat di Persib Bandung, Lucho: Bukan Hanya Thom Haye yang Berkualitas

jpnn.com - Kehadiran gelandang baru Thom Haye dalam skuad Persib Bandung mendapat respons dari pemain lain, salah satunya Luciano ‘Lucho’ Guaycochea.

Menurut pemain asal Argentina itu, nama besar Haye tak membuat skuad Maung Bandung terlena. Sebaliknya, kehadirannya justru membuat tim makin terpacu.

Thom Haye Bikin Persib Makin Terpacu

“Menurut saya tidak hanya dia (Thom Haye), tetapi semuanya mempunyai kualitas untuk menjadi 11 pertama,” kata Lucho.

Lucho menyebut setiap lawan kini berambisi mengalahkan Persib. Karena itu, dia dan rekan-rekannya harus fokus dan mengerahkan kemampuan terbaik

“Kami adalah tim besar, jadi kami harus berjuang untuk menjadi pemain inti. Yang terpenting b ukan siapa yang bermain, tetapi tiga poin di setiap pertandingan," tuturnya.

Fokus Lawan Persebaya

Tantangan terdekat bagi Persib ialah menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-5 BRI Super League 2025/26, Jumat (12/9/2025) sore.

Lucho menyebut seluruh pemain yang sebelumnya membela Timnas Indonesia sudah kembali ke tim. Dengan tambahan dua hingga empat pemain baru, Lucho optimistis kekuatan Persib kini lebih komplet.

“Sekarang kami sudah dalam kekuatan penuh. Pemain U-23 sudah tiba hari ini, ada juga 2-4 pemain baru yang datang. Ini membuat kami dalam kondisi terbaik. Saya harap kami bisa menang besok,” jelasnya.