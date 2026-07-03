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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persaingan Sepatu Emas Piala Dunia 2026 Makin Sengit, Mikel Oyarzabal Ikut Mengancam

Jumat, 03 Juli 2026 – 05:33 WIB
Persaingan Sepatu Emas Piala Dunia 2026 Makin Sengit, Mikel Oyarzabal Ikut Mengancam - JPNN.COM
Mikel Oyarzabal mencetak dua gol saat Spanyol menghajar Austria 3-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Lisi Niesner.

jpnn.com - Mikel Oyarzabal ikut meramaikan persaingan perebutan Sepatu Emas Piala Dunia 2026.

Penyerang Timnas Spanyol itu melesat dalam daftar pencetak gol terbanyak setelah memborong dua gol ketika La Furia Roja menumbangkan Austria 3-0 pada babak 32 besar.

Bermain di Los Angeles Stadium, Jumat (3/7/2026) dini hari WIB, Oyarzabal tampil sebagai aktor utama kemenangan Spanyol.

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Brace yang dia cetak menambah koleksi golnya menjadi empat sepanjang Piala Dunia 2026.

Catatan tersebut membuat pemain berusia 29 tahun itu kini sejajar dengan Vinicius Junior, Ousmane Dembele, dan Ismaila Sarr.

Jarak Oyarzabal menuju posisi teratas pun makin dekat.

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Saat ini, Lionel Messi dan Kylian Mbappe masih memimpin top skor sementara Piala Dunia 2026 dengan enam gol, diikuti Harry Kane (5 gol).

Masuknya nama Oyarzabal membuat persaingan memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak semakin terbuka.

Mikel Oyarzabal ikut meramaikan persaingan perebutan Sepatu Emas Piala Dunia 2026.

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TAGS   Mikel Oyarzabal  Spanyol  Piala Dunia 2026  Piala Dunia  Timnas Spanyol 
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