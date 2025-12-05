Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Persaingan Sirnas Premier 2025 Keras, Wakil Pelatnas Cipayung Hanya Tersisa Satu

Jumat, 05 Desember 2025 – 01:25 WIB
Persaingan Sirnas Premier 2025 Keras, Wakil Pelatnas Cipayung Hanya Tersisa Satu - JPNN.COM
Pasangan Jania Novalita Situmorang/Riska Anggraini saat berlaga pada ajang Sirnas Premier 2025 di GOR Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (4/12). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis pelatnas Cipayung berguguran di perempat final ajang Sirnas Premier 2025.

Dalam laga yang digelar di GOR Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (4/12) tercatat hanya ganda putri pratama Jania Novalita Situmorang/Riska Anggraini yang mampu melangkah ke semifinal.

Jania/Riska melaju ke babak empat besar seusai mengalahkan ganda putri Jaya Raya, Azzahra Melani Arjisetya/Tasya Farahnailah dengan skor 21-13, 21-19.

Baca Juga:

Pasangan Jania/Riska bertekad untuk bisa menjadi yang terbaik dan bersaing dengan nama-nama ganda putri veteran.

Dengan persiapan yang dilakukan, keduanya percaya diri bahkan sempat menarik diri dari ajang Indonesia International Challenge 2025 di Yogyakarta.

Lawan keduanya di semifinal tercatat merupakan unggulan dari tim Berkat Abadi-Anugerah Solid yaitu Brigita Marcelia Rumambi/Elizabeth Jovita.

Baca Juga:

Unggulan pertama tersebut belum tertahankan seusai mengatasi perlawanan pasangan Elok Machsunnah/Violita Dewi lewat pertarungan 21-19, 17-21, 21-16.

“Kami berharap bisa juara di sini, tetapi kami juga harus menyiapkan dari segala hal dan aspek agar ini bukan cuman hanya sekadar harapan,” ujar Jania.

Pasangan Jania Novalita Situmorang/Riska Anggraini menjadi wakil tersisa dari Pelatnas Cipayung di semifinal Sirnas Premier 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pelatnas Cipayung  Sirnas Premier  bulu tangkis  Pebulu tangkis Indonesia 
BERITA PELATNAS CIPAYUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp