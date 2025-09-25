Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Persatuan Guru NU Banten Pengin Tancap Gas, Gubernur Andra Bersiap

Kamis, 25 September 2025 – 05:51 WIB
Pengurus Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PW Pergunu) Provinsi Banten periode 2025-2030 telah resmi dilantik. Foto: Dokumentasi Pergunu Banten

jpnn.com - SERANG - Pengurus Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PW Pergunu) Provinsi Banten 2025-2030 dilantik di Pendopo Gubernur Banten, Jalan Raya Syekh Nawawi Albantani, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (24/9).

Ketua Pergunu Provinsi Banten Abidin Nasyar mengatakan ada 70 pengurus baru yang ikut mengucapkan ikrar keanggotaan untuk mengemban amanah organisasi.

"Kami akan langsung tancap gas menjalankan program-program unggulan setelah resmi dilantik," ujar Abidin.

Menurut Abidin, Pergunu merupakan wadah bagi para guru yang memiliki latar belakang nahdiyin atau warga Nahdlatul Ulama.

"Mudah-mudahan organisasi ini mampu menjadi wadah peningkatan kualitas guru NU," ujarnya.

Gubernur Banten Andra Soni menambahkan pihaknya siap mendukung program-program yang dimiliki Pergunu, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas serta profesionalisme guru.

"Kami berkomitmen mendukung penuh kebutuhan profesi guru secara berkelanjutan," kata Andra.

"Termasuk melalui program pelatihan serta pengembangan kompetensi guru," imbuhnya. (mcr34/jpnn)

Pergunu Provinsi Banten dapat menjadi wadah peningkatan kompetensi guru Nahdlatul Ulama.

Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Abdul Malik Fajar

TAGS   guru  Guru NU  PERGUNU  Gubernur Andra  Andra Soni  NU 
