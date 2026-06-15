Persatuan Indonesia Hadirkan Ruang Belajar dan Pelatihan Gratis untuk Anak Muda

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah perkembangan teknologi, tidak sedikit anak muda yang masih menghadapi kendala, mulai dari keterbatasan akses hingga kurangnya lingkungan belajar yang mendukung.

Melihat kebutuhan tersebut, Persatuan Indonesia menghadirkan berbagai program pendidikan dan pelatihan gratis.

Pengajar di Persatuan Indonesia Farel mengaku pelatihan tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat meningkatkan keterampilan dan kesiapan dalam menghadapi berbagai peluang di era digital.

Farel menyebut pihaknya menyediakan materi yang mencakup berbagai bidang yang relevan dengan perkembangan zaman, seperti kecerdasan buatan (AI), teknologi digital, bisnis, kewirausahaan, digital marketing, public speaking, pengembangan karier, hingga berbagai keterampilan praktis lainnya.

"Melalui Persatuan Indonesia, kami ingin menghadirkan ruang belajar yang terbuka bagi siapa saja yang ingin mengembangkan diri, menambah keterampilan, dan mempersiapkan diri," ujar Farel.

Dia menyebutkan peningkatkan keterampilan merupakan langkah penting untuk menghadapi perubahan yang terjadi begitu cepat saat ini.

Menurut dia, program itu terbuka bagi pelajar, mahasiswa, pekerja, pelaku usaha, maupun masyarakat umum yang memiliki semangat untuk terus belajar dan berkembang.

Selain memperoleh pengetahuan baru, peserta juga berkesempatan untuk bertukar pengalaman, memperluas wawasan, serta membangun relasi dengan peserta lain dari berbagai latar belakang.