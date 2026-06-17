Persebaya Belanja Pemain, Bernardo Tavares Langsung Menantang Rekrutan Anyar

Rabu, 17 Juni 2026 – 09:04 WIB

jpnn.com - Persebaya Surabaya menunjukkan keseriusannya menyambut musim 2026/27.

Green Force langsung menambah amunisi dengan merekrut lima pemain baru untuk memperkuat skuad musim depan.

Lima nama yang dipastikan bergabung dengan tim kebanggaan Bonek itu ialah Reza Arya Pratama, Syahrul Lasinari, Yusuf Meilana, Dicky Kurniawan, dan Ricky Pratama.

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Seluruh proses administrasi hingga pemeriksaan kesehatan telah diselesaikan, sehingga kelimanya resmi menjadi bagian dari Bajol Ijo.

Kedatangan para pemain tersebut menjadi bagian dari upaya Persebaya memperdalam komposisi tim sekaligus meningkatkan persaingan di setiap lini.

Reza Arya dan Ricky Pratama diikat dengan kontrak jangka panjang sebagai investasi masa depan klub.

Sementara itu, Dicky Kurniawan mendapatkan kontrak selama tiga musim, sedangkan Syahrul Lasinari dan Yusuf Meilana diproyeksikan untuk satu musim ke depan.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku puas dengan aktivitas transfer yang dilakukan manajemen.