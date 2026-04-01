JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persebaya dalam Masalah Menjelang Menghadapi Persita

Rabu, 01 April 2026 – 08:33 WIB
Penyerang Persebaya Bruno Paraiba (kanan). Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - SURABAYA – Persebaya Surabaya tak baik-baik saja menjelang menjamu Persita Tangerang pada pekan ke-26 Super League, di Gelora Bung Tomo, Sabtu (4/4).

Itu lantaran salah satu pemain asing, yakni Bruno Paraiba belum dalam kondisi fit seratus persen.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares pun memilih tak mau berjudi, berhati-hati dengan kondisi Paraiba.

Meski sangat menunggu kontribusi Paraiba, tim pelatih memilih bersikap konservatif demi menghindari risiko cedera yang lebih fatal bagi penyerang asal Brasil tersebut.

Manajemen pemulihan Paraiba kini dilakukan secara ekstra hati-hati di bawah pengawasan ketat departemen medis Bajul Ijo.

Paraiba baru mencatatkan total 43 menit bermain dalam dua laga tersebut untuk tampil sebagai starter.

"Saat ini dia tidak dalam kondisi baik. Dia mulai membaik, tetapi kami mencoba untuk terus dekat dengan departemen medis guna melakukan semua prosedur yang mereka anggap lebih baik agar dia dapat pulih dengan cepat," tutur Tavares.

Tavares menjelaskan bahwa keputusan memberikan menit bermain yang sangat singkat pada laga kontra Borneo FC Samarinda, 7 Maret lalu, murni berdasarkan pertimbangan medis.

Kecil kemungkinan para pendukung Persebaya melihat pria itu saat Persita berkunjung di pekan ke-26 Super League.

