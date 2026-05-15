Persebaya Datang ke Markas Semen Padang dalam Situasi Tak Menguntungkan

jpnn.com - Persebaya Surabaya menghadapi sejumlah rintangan menjelang lawatan ke markas Semen Padang pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Semen Padang vs Persebaya dijadwalkan berlangsung sore ini, Jumat (15/5/2026), di Stadion H. Agus Salim.

Bajol Ijo datang ke Padang dalam situasi persiapan yang jauh dari kata ideal.

Padatnya agenda perjalanan dan minimnya waktu pemulihan membuat tim pelatih harus bekerja ekstra untuk menjaga kebugaran para pemain sebelum turun ke lapangan.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kondisi tersebut cukup menyulitkan timnya, terlebih beberapa pemain juga belum berada dalam kondisi terbaik.

"Ada beberapa pemain yang belum sepenuhnya bugar dan sebagian lainnya masih berkutat dengan masalah cedera," ucap mantan pelatih PSM Makassar itu.

Meski demikian, Tavares memastikan suasana di ruang ganti tetap kondusif. Dia menilai para pemain masih memiliki motivasi tinggi untuk mengejar hasil maksimal pada laga tandang kali ini.

"Namun, kami memiliki pemain-pemain yang siap berjuang demi mendapatkan tiga poin," tambahnya.