Persebaya Dihadapkan Masalah Baru Saat Menyambut PSBS

Jumat, 01 Mei 2026 – 19:06 WIB

jpnn.com - Persebaya Surabaya menghadapi tantangan berat menjelang jumpa PSBS Biak pada pekan ke-31 BRI Super League.

Pertandingan Persebaya vs PSBS akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5/2026).

Duel ini sejatinya menjadi peluang emas bagi Bajul Ijo untuk mengamankan poin penuh di depan pendukungnya.

Namun, kondisi internal tim tidak sepenuhnya mendukung.

Waktu persiapan yang sangat terbatas membuat Persebaya harus mengatur ulang prioritas menjelang pertandingan kontra PSBS.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares tidak menutupi bahwa situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri.

Dia menyebut fokus utama saat ini bukan lagi pada pematangan strategi, tetapi memastikan para pemain berada dalam kondisi terbaik.

"Terkait jadwal yang padat, fokus kami sekarang ialah mempercepat proses pemulihan pemain untuk mengetahui siapa saja yang siap tampil."