Persebaya Gagal Memukul 10 Pemain Arema FC, Ada Gol Bunuh Diri

Sabtu, 22 November 2025 – 17:40 WIB

jpnn.com - SURABAYA – Persebaya Surabaya gagal menundukkan Arema FC pada pekan ke-13 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (22/11) sore WIB.

Derbi Jawa Timur itu berakhir tanpa pemenang, sama kuat 1-1.

Persebaya tertinggal lebih dahulu setelah pemainnya, Dime Dimov, membuat gol bunuh diri. Bek Persebaya itu tanpa sengaja mencetak gol ke gawang sendiri pada menit ke-63.

Hanya sekitar dua menit berselang, Persebaya mendapat angin segar, lantaran hanya melawan sepuluh pemain Arema FC; menyusul dua kartu kuning yang diterima bek Matheus Blade.

Arema kerepotan meladeni tuan rumah dengan sepuluh pemain.

Kapten Persebaya Bruno Moreira akhirnya membuat GBT bergemuruh setelah sontekan manisnya mengoyak gawang Arema FC pada menit ke-73.