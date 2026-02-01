Persebaya Gagal Menundukkan 10 Pemain Dewa United, tetapi Naik Peringkat
jpnn.com - SURABAYA - Persebaya Surabaya masuk Top 5 klasemen Super League meski hanya memetik satu poin pada pekan ke-19.
Menjamu Dewa United di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (1/2) malam WIB, Persebaya harus puas berbagi skor 1-1 dalam laga penuh drama tersebut.
Francisco Rivera membawa Persebaya unggul pada menit ke-22, tetapi Kafiatur Rizky membuat skor menjadi 1-1 pada menit ke-29.
Dewa United harus bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-37 setelah Nick Kuipers mendapat kartu merah.
Bukannya tampil lebih menekan, Persebaya malah terlihat lebih sering ditekan Dewa United.
Persebaya mencetak gol pada menit ke-89 melalui tandukan Mihailo Perovic, tetapi dianulir lantaran sebelumnya ada pemain tuan rumah yang tertangkap offside.