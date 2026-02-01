Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga

Persebaya Gagal Menundukkan 10 Pemain Dewa United, tetapi Naik Peringkat

Minggu, 01 Februari 2026 – 22:09 WIB
Persebaya Gagal Menundukkan 10 Pemain Dewa United, tetapi Naik Peringkat - JPNN.COM
Francisco Rivera mencetak gol untuk Persebaya. Foto: persebaya

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya Surabaya masuk Top 5 klasemen Super League meski hanya memetik satu poin pada pekan ke-19.

Menjamu Dewa United di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (1/2) malam WIB, Persebaya harus puas berbagi skor 1-1 dalam laga penuh drama tersebut.

Francisco Rivera membawa Persebaya unggul pada menit ke-22, tetapi Kafiatur Rizky membuat skor menjadi 1-1 pada menit ke-29.

Baca Juga:

Dewa United harus bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-37 setelah Nick Kuipers mendapat kartu merah.

Baca Juga:

Bukannya tampil lebih menekan, Persebaya malah terlihat lebih sering ditekan Dewa United.

Persebaya mencetak gol pada menit ke-89 melalui tandukan Mihailo Perovic, tetapi dianulir lantaran sebelumnya ada pemain tuan rumah yang tertangkap offside.

Persebaya Surabaya menggusur Persita Tangerang meski tak bisa mengalahkan 10 pemain Dewa United.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persebaya  Dewa United  klasemen Super League  Super League 
BERITA PERSEBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp