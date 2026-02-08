Close Banner Apps JPNN.com
Persebaya Jaga Panasnya Papan Atas Super League, Bersejarah

Minggu, 08 Februari 2026 – 07:27 WIB
Persebaya Jaga Panasnya Papan Atas Super League, Bersejarah
Persebaya merayakan gol yang bersarang di gawang Bali United. Foto: persebaya

jpnn.com - GAINYAR - Persebaya Surabaya keluar dari kandang Bali United, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) malam dengan kepala tegak dan dada busung.

Bajol Ijo - julukan Persebaya, mengakhiri pertarungan yang merupakan laga pekan ke-20 Super League itu dengan 3-1.

Pelatih Bali United Johnny Jansen menyiratkan pengakuan bahwa Persebaya pantas memenangi pertandingan.

"Kami sangat kecewa dengan hasil ini. Saya sudah punya rencana untuk laga ini. Hanya saja yang kami hadapi adalah Persebaya yang mampu meredam upaya serangan kami. Kami sudah berupaya untuk membuka peluang mencetak gol hanya saja masih ada kesulitan," ujar Johnny di halaman Bali United.

Itu kemenangan yang bersejarah buat Persebaya.

Itulah kemenangan yang memutus catatan bahwa Persebaya tak pernah menang di kandang Bali United, sejak terakhir pasukan dari Surabaya meraih tiga poin pada musim 2018.

Lihat hasil-jadwal pekan ke-20 dan klasemen Super League setelah kemenangan Persebaya yang bersejarah itu.

TAGS   Super League  klasemen Super League  Persebaya  Bali United  Bali United vs Persebaya 
