JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persebaya Kalah dari Persib, Semen Padang Jadi Sasaran

Sabtu, 13 September 2025 – 07:28 WIB
Kapten Persebaya Surabaya Bruno Moreira (10). Foto: persebaya

jpnn.com - BANDUNG - Tukang Racik Persebaya Surabaya Eduardo Perez kecewa berat timnya takluk 0-1 dari Persib Bandung pada pekan ke-5 BRI Super League, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (12/9) malam WIB.

Namun, Edu tetap memuji kinerja para pemainnya, terutama di babak kedua laga di GBLA tersebut.

"Di mata saya, pertandingan tadi ada dua bagian. Babak pertama untuk Persib, babak kedua untuk Persebaya,” katanya.

"Tentu saja saya sedih dengan hasilnya, tapi di babak kedua, saya sangat senang dengan perjuangan dan semangat pemain,” imbuhnya.

Edu pun berujar dirinya sudah mulai memikirkan pertarungan di pekan ke-6, yakni menjamu Semen Padang di Surabaya pada Jumat (19/9).

"Kami punya waktu satu minggu untuk menyiapkan pertandingan selanjutnya. Kami akan evaluasi yang terjadi hari ini, dan harus bisa bermain lebih bagus lagi (saat melawan Semen Padang),” ujar Edu. (pid/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-5 dan Klasemen BRI Super League
Persebaya Kalah dari Persib, Semen Padang Jadi Sasaran

Lihat keberadaan Persebaya dan Persib setelah kedua tim bentrok di pekan ke-5 BRI Super League.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

