JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persebaya Kalah dari PSIM, Eduardo Perez Ungkap Penyebabnya, Oalah

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 06:34 WIB
Kapten Persebaya Surabaya Bruno Moreira (kedua kanan) saat bertanding menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan pertama BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jumat (8/8/2025) malam. Foto: ANTARA/Rizal Hanafi

jpnn.com - SURABAYA – Persebaya kalah saat laga melawan PSIM Yogyakarta dengan skor 0-1 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/8) malam.

Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez mengaku kecewa dengan hasil pertandingan di Super League itu

“Jika kami mencetak gol di babak pertama, pertandingan akan sangat berbeda. Tentu saya kecewa dengan hasil ini, tetapi apa yang kami tampilkan di babak pertama adalah gambaran yang perlu kami pertahankan," kata Perez saat konferensi pers setelah pertandingan di Stadion GBT Surabaya, Jumat malam.

Dia menyatakan, anak asuhnya telah mengendalikan permainan di paruh pertama.

Namun, lanjutnya, para pemain Persebaya kehilangan kendali di babak kedua karena terlalu banyak berlari dan minim penguasaan bola.

Perez menegaskan kekalahan ini bukan alasan untuk menurunkan semangat tim dan harus diperbaiki di pertandingan selanjutnya.

"Besok kami mulai berlatih lagi. Kami perlu meningkatkan banyak hal dan di sepak bola tidak punya waktu untuk alasan apa pun. Kami harus terus berjuang," ujarnya.

Dia masih optimistis dengan skuad yang telah dimilikinya karena punya pemain-pemain terbaik.

Persebaya kalah melawan PSIM, Eduardo Perez mengungkap penyebabnya, menyoroti kondisi babak kedua.

