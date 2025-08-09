Close Banner Apps JPNN.com
Persebaya Memang Payah saat Menghadapi PSIM Yogyakarta, Ini Buktinya

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 07:52 WIB
Bintang PSIM Yogyakarta Ezequiel Pulga Vidal (depan) berebut bola dengan bek Persebaya. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya Surabaya bertekuk lutut di depan PSIM Yogyakarta pada pekan ke-1 BRI Super League yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (8/8) malam WIB.

Setelah dua babak, Persebaya kalah 0-1.

Gol semata wayang dalam laga itu dicetak Ezequiel Vidal pada menit 90+2.

Statistik tim BRI Super League menunjukkan Persebaya memang payah saat menghadapi PSIM Yogyakarta, terutama dalam urusan percobaan ke gawang lawan (lihat/geser statistik di IG di bawah ini).

Vidal pun memberikan kemenangan perdana buat PSIM.

Gol yang sangat layak mengingat sang pemain memang sepanjang laga sudah merepotkan pertahanan Persebaya dengan 23 operan sukses.

Statistik tim BRI Super League menunjukkan Persebaya memang payah saat menghadapi PSIM Yogyakarta.

