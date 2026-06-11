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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persebaya Membuat Keputusan Penting, Ini soal Ernando Ari

Kamis, 11 Juni 2026 – 13:37 WIB
Persebaya Membuat Keputusan Penting, Ini soal Ernando Ari - JPNN.COM
Bintang Persebaya Surabaya Ernando Ari. Foto: persebaya

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya Surabaya membuat keputusan penting menjelang Super League musim 2026/27.

Di saat sejumlah klub mulai berburu pemain berkualitas untuk memperkuat skuad, Bajul Ijo lebih dulu mengamankan salah satu pilar terpentingnya, Ernando Ari Sutaryadi.

Manajemen Persebaya resmi memperpanjang kontrak kiper Timnas Indonesia tersebut dengan durasi multiyears.

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Kesepakatan ini menjadi bukti Ernando masih menjadi bagian utama dalam rencana besar klub untuk menghadapi persaingan musim depan.

Bukan tanpa alasan Persebaya bergerak cepat. Dalam beberapa musim terakhir, Ernando menjelma menjadi sosok vital yang sulit tergantikan di bawah mistar. 

Ketenangannya saat mengawal gawang dan kemampuannya melakukan penyelamatan krusial berkali-kali membantu Bajul Ijo keluar dari tekanan.

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Musim lalu menjadi salah satu bukti nyata kontribusi kiper berusia 24 tahun tersebut.

Ernando tampil dalam 24 pertandingan dan mencatatkan delapan clean sheet. 

Persebaya Surabaya membuat keputusan sangat penting. Ini soal masa depan Ernando Ari. Wow.

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TAGS   Persebaya  Ernando Ari  Super League  Persebaya Surabaya 
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