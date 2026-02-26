Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persebaya Menang atas PSM Makassar, tetapi Ada yang Aneh

Kamis, 26 Februari 2026 – 05:09 WIB
Pemain Persebaya Surabaya Gali Freitas (kanan) berusaha menendang bola saat melawan PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-23 BRI Super League 2025/2026 di Stadion GBT Surabaya, Rabu (25/2/2026). Foto: ANTARA/Rizal Hanafi

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya menang atas PSM Makassar dengan skor 1-0 dalam pertandingan pekan ke-23 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (25/2) malam.

Persebaya Surabaya masih menempati peringkat ke-5 klasemen dengan poin 38.

Adapun PSM Makassar di peringkat 13 dengan 23 poin.

Persebaya bermain efektif melalui umpan-umpan pendek, sedangkan PSM mengandalkan serangan balik.

Persebaya memperoleh peluang emas pada menit ke-12 ketika Bruno Moreira melewati pemain belakang PSM dan mengumpan Rivera yang berdiri bebas.

Namun, penjaga gawang PSM, Reza Arya, menggagalkan peluang tersebut.

Tim asuhan Tavares kembali menciptakan dua peluang beruntun pada menit ke-18 dan ke-19 melalui Alfan Suaib dan Francisco Rivera.

Bajol Ijo kembali mengancam pada menit ke-26 lewat sontekan Rivera di dalam kotak penalti yang ditepis Reza Arya.

Persebaya menang atas PSM Makassar dengan skor 1-0, Bernardo Tavares akan mengevaluasi terhadap hal yang "aneh" ini.

