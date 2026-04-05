Persebaya Menang, Bernardo Tavares Ungkap 1 Hal yang Membuatnya Senang

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Persita Tangerang dalam laga pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (4/4) malam.

Gol tunggal kemenangan Bajol Ijo dicetak Francisco Rivera pada menit ke-61.

Dengan hasil ini, Persebaya naik ke peringkat lima klasemen sementara dengan 42 poin.

Baca Juga: Bernardo Tavares Ungkap Dosa Besar Persebaya Menjelang Jumpa Persita

Adapun Persita turun ke posisi enam klasemen sementara dengan 41 poin.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai performa Bajol Ijo meningkat.

"Satu hal yang saya senangi ialah sikap pemain saat menguasai bola maupun tanpa bola. Tentu saja, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki," kata Tavares dalam konferensi pers setelah pertandingan di Surabaya, Sabtu malam.

Ia menilai Persebaya tampil lebih dominan dengan menciptakan lebih banyak peluang.

Strategi menurunkan garis pertahanan saat unggul menjadi bagian dari upaya mengendalikan permainan dan membuka peluang serangan balik untuk menambah gol.