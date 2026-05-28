JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persebaya Mulai Menebar Ancaman untuk Persaingan Musim Depan

Kamis, 28 Mei 2026 – 05:55 WIB
Skuad Persebaya Surabaya. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Persebaya Surabaya tampaknya belum puas hanya finis di peringkat keempat klasemen BRI Super League 2025/26.

Bek asing Persebaya Risto Mitrevski memastikan timnya sudah menyiapkan ambisi lebih besar untuk musim depan.

Optimisme tersebut muncul setelah Persebaya menunjukkan perkembangan positif, terutama pada periode akhir kompetisi.

"Saya selalu memiliki target besar. Musim depan tentu kami ingin jauh lebih baik dan saya percaya tim ini mampu mencapainya," ucap Risto.

Pemain berusia 33 tahun itu juga melihat pertahanan Persebaya makin solid menjelang penutupan musim.

Tim asal Kota Pahlawan itu berhasil membukukan enam pertandingan beruntun tanpa kebobolan, bukti kokohya lini belakang Bajul Ijo.

Risto menjadi salah satu figur penting di sektor pertahanan bersama Dusan Stevanovic.

Meski demikian, Risto menganggap keberhasilan tersebut bukan hanya hasil kerja lini belakang semata.

