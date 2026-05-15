Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persebaya Pesta Gol ke Gawang Semen Padang, Bernardo Tavares Malah Temukan Kekurangan

Jumat, 15 Mei 2026 – 20:32 WIB
Persebaya Pesta Gol ke Gawang Semen Padang, Bernardo Tavares Malah Temukan Kekurangan - JPNN.COM
Duel Semen Padang (jersei merah) vs Persebaya Surabaya (jersei kuning) pada pekan ke-33 BRI Super League. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Persebaya Surabaya pulang dengan senyuman setelah membungkam Semen Padang 7-0 pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/2026.

Duel Semen Padang vs Persebaya di Stadion Haji Agus Salim, Jumat (15/5/2026), berakhir dengan dominasi penuh tim tamu.

Bajul Ijo berpesta lewat gol-gol Francisco Rivera, Catur Pamungkas, Bruno Moreira, Mihailo Perovic, serta hattrick Bruno Paraiba.

Baca Juga:

Namun, hasil mencolok itu ternyata belum cukup membuat Pelatih Persebaya Bernardo Tavares merasa puas.

Juru taktik asal Portugal itu menilai masih ada sejumlah aspek permainan yang perlu segera dibenahi.

"Angka di papan skor memang terlihat sangat besar, tetapi jalannya pertandingan tidak semudah yang dibayangkan banyak orang," ucap mantan pelatih PSM Makassar itu.

Baca Juga:

Secara statistik, Persebaya memang tampil tajam. Green Force mampu memaksimalkan peluang dengan baik dan menunjukkan ketajaman luar biasa.

Meski demikian, Tavares menyoroti penurunan konsentrasi timnya menjelang turun minum.

Persebaya Surabaya menang telak 7-0 atas Semen Padang, tetapi Bernardo Tavares justru menemukan sejumlah catatan penting

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persebaya  Semen Padang  Persebaya Surabaya  Bernardo Tavares  Super League 
BERITA PERSEBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp