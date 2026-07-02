Persebaya Siapkan Revolusi Besar, Tujuh Pemain Asing Baru Segera Datang?

jpnn.com - Persebaya Surabaya tampaknya tak main-main dalam menyiapkan tim untuk menghadapi musim 2026/27.

Manajemen Bajul Ijo memberi sinyal akan melakukan perombakan besar, terutama di sektor pemain asing.

Hampir seluruh legiun impor musim lalu berpotensi diganti. Persebaya bahkan mengindikasikan bakal mendatangkan sekitar tujuh pemain asing baru.

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Langkah tersebut bukan keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Manajemen mengaku sudah menyusun rencana pembentukan skuad baru sejak kompetisi musim lalu belum berakhir.

Direktur Operasional Persebaya Candra Wahyudi mengatakan seluruh elemen tim masuk dalam proses penilaian. Menurutnya, target yang lebih tinggi menuntut klub melakukan banyak perubahan.

"Semua kami evaluasi. Karena target kami musim ini lebih besar, tentu ada banyak hal yang harus diperbaiki," jelasnya.

Perubahan yang dimaksud tidak hanya menyentuh komposisi pemain. Persebaya juga membenahi berbagai sektor penunjang agar proses persiapan tim berjalan lebih optimal.

"Pembicaraan mengenai perekrutan pemain sampai sektor pendukung, termasuk layanan medis, sudah kami siapkan sebagai bagian dari usaha mewujudkan target bersama," tambahnya.