JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persebaya Surabaya Dihajar Persija Jakarta Tanpa Ampun, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Minggu, 12 April 2026 – 10:52 WIB
Gelandang Persebaya Surabaya Rachmat Irianto. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Persebaya Surabaya harus menelan pil pahit saat menyambangi markas Persija Jakarta pada pekan ke-27 BRI Super League.

Duel Persija vs Persebaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (12/4/2026), berakhir dengan skor 3-0.

Gol-gol Macan Kemayoran lahir melalui penalti Allano pada menit ke-16 serta brace Eksel Runtuhaku (54', 76').

Sejak peluit awal dibunyikan, Persebaya tampak kesulitan keluar dari tekanan tuan rumah.

Gelandang Persebaya Rachmat Irianto tak menampik bahwa timnya tampil jauh dari harapan.

Mantan pemain Persib Bandung itu menilai banyak aspek yang perlu segera diperbaiki setelah laga tersebut.

"Penampilan kami hari ini tidak sesuai harapan."

"Terlalu banyak kesalahan yang kami lakukan, baik saat membangun serangan maupun ketika bertahan," ucap pemain yang karib disapa Rian itu.

TAGS   Persebaya  Persebaya Surabaya  Persija  Super League  Rachmat Irianto 
