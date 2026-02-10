Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persebaya Surabaya Rilis Jersei Anyar Bertema Tahun Baru Imlek

Selasa, 10 Februari 2026 – 21:43 WIB
Persebaya Surabaya Rilis Jersei Anyar Bertema Tahun Baru Imlek - JPNN.COM
Ilustrasi jersei terbaru Persebaya Surabaya edisi Chinese New Year untuk Super League 2025/26. Foto: Dokumentasi Persebaya Surabaya

jpnn.com, JAKARTA - Persebaya Surabaya merilis jersei keempat mereka untuk Super League 2025/26 dengan tema imlek.

Tim berjuluk Bajul Ijo itu memadukan warna merah dengan hijau dengan balutan yang pas di dalam desain terbaru mereka.

Banyak penggemar suka dengan pemilihan warna tersebut setelah dinilai selaras dengan tema perayaan Tahun Baru Imlek.

Baca Juga:

“Persebaya kembali merilis jersey fourth atau jersey keempat untuk mengarungi musim 2025/26.”

“Mengusung tema Chinese New Year, dengan harapan Persebaya kembali ke masa kejayaan,” tulis pengumuman Persebaya.

Rencananya seragam anyar Persebaya tersebut akan digunakan saat tim asuhan Bernardo Tavares itu saat jumpa Bhayangkara Presisi Lampung FC, Sabtu (14/2).

Baca Juga:

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menjadikan koleksi bisa membeli dengan harga Rp 598 ribu.

Saat ini Francisco Rivera dan kolega tengah dalam tren positif seusai belum terkalahkan sejak pertengahan Oktober 2025 silam.

Persebaya Surabaya merilis jersei keempat mereka untuk Super League 2025/26 dengan tema imlek, Selasa (10/2)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persebaya Surabaya  Tahun Baru Imlek  Super League 2025  Liga Indonesia 
BERITA PERSEBAYA SURABAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp