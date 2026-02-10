Persebaya Surabaya Rilis Jersei Anyar Bertema Tahun Baru Imlek

Selasa, 10 Februari 2026 – 21:43 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Persebaya Surabaya merilis jersei keempat mereka untuk Super League 2025/26 dengan tema imlek.

Tim berjuluk Bajul Ijo itu memadukan warna merah dengan hijau dengan balutan yang pas di dalam desain terbaru mereka.

Banyak penggemar suka dengan pemilihan warna tersebut setelah dinilai selaras dengan tema perayaan Tahun Baru Imlek.

“Persebaya kembali merilis jersey fourth atau jersey keempat untuk mengarungi musim 2025/26.”

“Mengusung tema Chinese New Year, dengan harapan Persebaya kembali ke masa kejayaan,” tulis pengumuman Persebaya.

Rencananya seragam anyar Persebaya tersebut akan digunakan saat tim asuhan Bernardo Tavares itu saat jumpa Bhayangkara Presisi Lampung FC, Sabtu (14/2).

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menjadikan koleksi bisa membeli dengan harga Rp 598 ribu.

Saat ini Francisco Rivera dan kolega tengah dalam tren positif seusai belum terkalahkan sejak pertengahan Oktober 2025 silam.