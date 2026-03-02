Close Banner Apps JPNN.com
Persebaya Surabaya vs Persib Bandung: Bajul Ijo Berani Usik Singgasana Puncak

Senin, 02 Maret 2026 – 09:56 WIB
Kapten Persebaya Surabaya Bruno Moreira (10). Foto: persebaya

jpnn.com - Persebaya Surabaya menatap laga krusial pekan ke-24 BRI Super League 2025/26 dengan ambisi besar.

Menjamu Pemuncak klasemen Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (2/3/2026) malam, Bajol Ijo ingin menjadikan momentum ini sebagai titik balik untuk memperbaiki posisi di papan atas.

Sorotan tertuju kepada Bruno Moreira.

Winger asal Brasil itu menegaskan atmosfer stadion bisa menjadi pembeda dalam duel sarat tensi tersebut.

Dia ingin Gelora Bung Tomo penuh dan bergemuruh oleh sorakan Bonek -suporter Persebaya-.

"Besok pertandingan bagus, kami akan melawan tim juara."

"Saya berharap suporter bisa memenuhi stadion karena para pemain butuh tambahan energi dari mereka," ucapnya.

Menurut Bruno, kehadiran ribuan Bonek bukan sekadar pelengkap.

Persebaya Surabaya bersiap menjamu Persib Bandung pada pekan ke-24 BRI Super League.

