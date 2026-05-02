Persebaya Surabaya vs PSBS Biak: Jangan Terkecoh, Laga Ini Bisa Jadi Petaka

Sabtu, 02 Mei 2026 – 10:31 WIB

jpnn.com - Di atas kertas, partai melawan PSBS Biak pada pekan ke-31 Super League terlihat mudah bagi Persebaya Surabaya.

PSBS datang ke Kota Pahlawan dengan tren buruk setelah menelan delapan kekalahan beruntun.

Teranyar, tim asuhan Marian Mihail itu dipermalukan Malut United dengan skor telak 0-7, Selasa (28/4/2026).

Hasil tersebut membuat PSBS terpuruk di dasar klasemen sementara Super League.

Sebaliknya, kepercayaan diri Persebaya sedang meningkat setelah kemenangan meyakinkan 4-0 atas Arema FC dalam laga derbi Jawa Timur.

Meski demikian, gelandang Persebaya Toni Firmansyah menegaskan PSBS bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.

Menurutnya, rentetan hasil buruk justru bisa memicu semangat lawan untuk bangkit.

"Mereka pasti berambisi untuk bangkit di sini. Kami harus fokus, tidak boleh terlena. Selama 90 menit harus kerja keras dan mengantisipasi kebangkitan mereka," tegasnya.