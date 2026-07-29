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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persebaya Surabaya vs PSMS Medan: Ada yang Membuat Bernardo Tavares Khawatir

Rabu, 29 Juli 2026 – 07:35 WIB
Persebaya Surabaya vs PSMS Medan: Ada yang Membuat Bernardo Tavares Khawatir - JPNN.COM
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Persebaya Surabaya tidak ingin terlena dengan kemenangan melawan Persija Jakarta pada laga perdana Piala Presiden 2026.

Laga berikutnya sudah menanti, yakni menghadapi PSMS Medan di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (29/7/2026).

Menjelang laga tersebut, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares justru lebih sibuk memastikan kondisi para pemainnya benar-benar siap dibanding memikirkan kekuatan calon lawan.

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Kondisi Pemain Jadi Perhatian Utama

Tavares mengungkapkan mayoritas pemain masih menjalani pemulihan sehingga tim pelatih belum bisa menggelar latihan sesuai rencana.

"Hari ini kami menjalani sesi recovery karena beberapa pemain masih mengalami kelelahan."

"Kami belum bisa menjalankan program latihan seperti yang direncanakan karena kondisi fisik mereka harus menjadi prioritas," ujar mantan nakhoda PSM Makassar itu.

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Pelatih asal Portugal itu menegaskan keputusan mengenai susunan pemain belum akan diambil dalam waktu dekat. Dia memilih menunggu perkembangan kondisi seluruh pemain hingga menjelang pertandingan.

"Kami akan melihat bagaimana proses pemulihan mereka, termasuk kualitas istirahat malam ini (kemarin, red)."

Jelang menghadapi PSMS Medan, Bernardo Tavares mengungkap persoalan terbesar yang sedang dihadapi Persebaya. Apa yang membuatnya khawatir?

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TAGS   Persebaya  Persebaya Surabaya  Bernardo Tavares  PSMS  Piala Presiden 2026 
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