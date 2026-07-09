Persebaya Tak Lagi Puas Finis Empat Besar, All Out Incar Trofi Juara

jpnn.com, JAKARTA - Persebaya Surabaya membidik takhta juara kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim 2026/2027 setelah dua musim beruntun finis di peringkat keempat.

Ambisi besar klub berjuluk Bajul Ijo ini ditegaskan manajemen dalam acara Media Day yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Rabu (8/7).

Demi mewujudkan misi besar tersebut, manajemen Persebaya bergerak lebih cepat di bursa transfer kali ini. Langkah strategis penyusunan komposisi skuad bahkan sudah dicicil sebelum kompetisi musim lalu resmi berakhir.

Setelah dua musim berturut-turut finis di peringkat keempat kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Bajul Ijo kini memasang target yang jauh lebih tinggi yaitu menjuarai Super League 2026/2027.

Ambisi besar itu dibarengi dengan persiapan yang lebih serius dibanding musim-musim sebelumnya.

Manajemen bergerak lebih cepat di bursa transfer, menyusun skuad sejak kompetisi musim lalu belum berakhir, hingga memberikan waktu adaptasi lebih panjang bagi para pemain anyar.

Keseriusan tersebut ditunjukkan dalam Media Day yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (8/7/2026).

Dalam kesempatan itu, manajemen memaparkan arah pembangunan tim sekaligus menegaskan target besar yang ingin dicapai musim ini.