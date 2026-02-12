Persebaya Terancam Lumpuh saat Menjamu Bhayangkara FC

jpnn.com - SURABAYA – Persebaya Surabaya terancam lumpuh menghadapi Bhayangkara FC pada pekan ke-21 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (14/2) malam.

Itu lantaran dua pemain depan, yakni Malik Risaldi dan Mihailo Perovic belum pasti tampil karena cedera.

Malik mengalami cedera paha, sementara Perovic terkena cedera kepala.

Keduanya tak tampil penuh saat Bajol Ijo memenangi duel melawan Bali United FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) kemarin.

"Kami belum tahu apakah mereka absen atau bermain), mari tunggu beberapa hari terakhir apakah mereka bisa pulih atau tidak," kata Pelatih Persebaya Bernardo Tavares.

Perovic sudah tampil 18 kali dengan torehan empat gol, sementara Malik bermain 20 kali, menyumbang satu gol dan dua assist. Angka yang mungkin tak selalu mencolok, tetapi kehadiran keduanya krusial dalam membuka ruang, menekan bek lawan, dan menjaga ritme serangan.

"Kami tidak tahu berapa banyak pemain yang akan kami miliki, tetapi kami berharap mereka bisa pulih," kata Tavares.

Tanpa mereka, variasi ofensif Persebaya berpotensi menyempit. Bukan hanya dua nama itu, beberapa pemain lain disebut belum sepenuhnya bugar. Sambil menunggu kabar baik dari tim medis, fokus taktik tetap berjalan.