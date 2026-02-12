Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persebaya Terancam Lumpuh saat Menjamu Bhayangkara FC

Kamis, 12 Februari 2026 – 09:45 WIB
Persebaya Terancam Lumpuh saat Menjamu Bhayangkara FC - JPNN.COM
Penyerang Persebaya Malik Risaldi (kanan). Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - SURABAYA – Persebaya Surabaya terancam lumpuh menghadapi Bhayangkara FC pada pekan ke-21 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (14/2) malam.

Itu lantaran dua pemain depan, yakni Malik Risaldi dan Mihailo Perovic belum pasti tampil karena cedera.

Malik mengalami cedera paha, sementara Perovic terkena cedera kepala.

Baca Juga:

Keduanya tak tampil penuh saat Bajol Ijo memenangi duel melawan Bali United FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (7/2) kemarin.

"Kami belum tahu apakah mereka absen atau bermain), mari tunggu beberapa hari terakhir apakah mereka bisa pulih atau tidak," kata Pelatih Persebaya Bernardo Tavares.

Perovic sudah tampil 18 kali dengan torehan empat gol, sementara Malik bermain 20 kali, menyumbang satu gol dan dua assist. Angka yang mungkin tak selalu mencolok, tetapi kehadiran keduanya krusial dalam membuka ruang, menekan bek lawan, dan menjaga ritme serangan.

Baca Juga:

"Kami tidak tahu berapa banyak pemain yang akan kami miliki, tetapi kami berharap mereka bisa pulih," kata Tavares.

Tanpa mereka, variasi ofensif Persebaya berpotensi menyempit. Bukan hanya dua nama itu, beberapa pemain lain disebut belum sepenuhnya bugar. Sambil menunggu kabar baik dari tim medis, fokus taktik tetap berjalan.

Ada Persebaya vs Bhayangkara FC di pekan ke-21 Super League. Cek jadwal lengkap di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persebaya  Persebaya vs Bhayangkara FC  Super League  klasemen Super League 
BERITA PERSEBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp