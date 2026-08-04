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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persebaya vs Arema FC: Bernardo Tavares Punya Kekhawatiran Menjelang Derbi Jatim

Selasa, 04 Agustus 2026 – 11:53 WIB
Persebaya vs Arema FC: Bernardo Tavares Punya Kekhawatiran Menjelang Derbi Jatim - JPNN.COM
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Persebaya Surabaya tidak ingin terlena dengan catatan positif menjelang Derbi Jawa Timur kontra Arema FC pada semifinal Piala Presiden 2026.

Pelatih Bernardo Tavares justru mengaku masih menyimpan kekhawatiran karena kondisi skuad Green Force belum sepenuhnya ideal.

Laga Persebaya vs Arema akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026).

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Kondisi Pemain Jadi Perhatian

Tavares mengungkapkan beberapa pemain masih menjalani pemulihan cedera, sementara sebagian lainnya belum mencapai kebugaran terbaik.

Karena itu, pria asal Portugal tersebut belum bisa memastikan komposisi tim yang akan diturunkan.

"Masih ada beberapa pemain yang belum berada dalam kondisi terbaik. Ada yang sedang memulihkan cedera dan ada juga yang kebugarannya belum maksimal."

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"Namun, siapa pun yang mendapat kesempatan bermain harus siap memberikan kontribusi terbaik," ujarnya.

Arema Tetap Berbahaya

Meski Persebaya melaju ke semifinal sebagai juara Grup B, Tavares menegaskan Arema tetap menjadi lawan yang patut diwaspadai.

Persebaya Surabaya tidak ingin terlena dengan catatan positif menjelang Derbi Jawa Timur kontra Arema FC pada semifinal Piala Presiden 2026.

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TAGS   Persebaya  Arema  Persebaya vs Arema FC  Bernardo Tavares  Piala Presiden 2026 
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