Persebaya Vs Borneo FC: Bruno Moreira & Francisco Rivera Absen

Jumat, 19 Desember 2025 – 06:44 WIB

jpnn.com - SURABAYA - Dua bintang Persebaya Surabaya Bruno Moreira dan Francisco Rivera konon harus absen saat timnya menjamu Borneo FC pada pekan ke-15 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (20/12).

"Dua pilar utama (Persebaya) Bruno Moreira dan Francisco Rivera absen akibat akumulasi kartu," bunyi laporan awak ILeague.

Karteker Persebaya Surabaya Uston Nawawi mengaku sudah melakukan penyesuaian dan menyiapkan skenario taktik tanpa dua pemain tersebut.

"Siapa pun bisa saja jadi starting. Kami akan lihat perkembangannya sampai persiapan terakhir,” kata pelatih asal Sidoarjo itu.

Uston memilih untuk tidak menggantungkan harapan pada satu pemain. Pendekatan kolektif menjadi jalan yang ditempuh Persebaya untuk menjaga keseimbangan tim di tengah keterbatasan komposisi.

Target kemenangan tetap menjadi tujuan bersama. Bukan hanya tuntutan dari tribune, melainkan juga tekad dari dalam tim.

“Bukan hanya suporter, ya, kami pun di sini, pelatih dan pemain, juga menginginkan kemenangan,” imbuhnya. (il/jpnn)

Jadwal Pekan ke-15 dan Klasemen Super League

ileague