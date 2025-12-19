Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persebaya Vs Borneo FC: Bruno Moreira & Francisco Rivera Absen

Jumat, 19 Desember 2025 – 06:44 WIB
Persebaya Vs Borneo FC: Bruno Moreira & Francisco Rivera Absen - JPNN.COM
Bintang Persebaya Francisco Rivera (tengah). Foto: persebaya

jpnn.com - SURABAYA - Dua bintang Persebaya Surabaya Bruno Moreira dan Francisco Rivera konon harus absen saat timnya menjamu Borneo FC pada pekan ke-15 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (20/12).

"Dua pilar utama (Persebaya) Bruno Moreira dan Francisco Rivera absen akibat akumulasi kartu," bunyi laporan awak ILeague.

Karteker Persebaya Surabaya Uston Nawawi mengaku sudah melakukan penyesuaian dan menyiapkan skenario taktik tanpa dua pemain tersebut.

Baca Juga:

"Siapa pun bisa saja jadi starting. Kami akan lihat perkembangannya sampai persiapan terakhir,” kata pelatih asal Sidoarjo itu.

Uston memilih untuk tidak menggantungkan harapan pada satu pemain. Pendekatan kolektif menjadi jalan yang ditempuh Persebaya untuk menjaga keseimbangan tim di tengah keterbatasan komposisi.

Target kemenangan tetap menjadi tujuan bersama. Bukan hanya tuntutan dari tribune, melainkan juga tekad dari dalam tim.

Baca Juga:

“Bukan hanya suporter, ya, kami pun di sini, pelatih dan pemain, juga menginginkan kemenangan,” imbuhnya. (il/jpnn)

Jadwal Pekan ke-15 dan Klasemen Super League
Persebaya Vs Borneo FC: Bruno Moreira &amp; Francisco Rivera Absen Persebaya Vs Borneo FC: Bruno Moreira &amp; Francisco Rivera Absenileague

Persebaya Vs Borneo FC menjadi salah satu big match pekan ke-15 Super League. Cek jadwal di sini.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persebaya vs Borneo FC  Persebaya  Super League  Bruno Moreira  Francisco Rivera  klasemen Super League 
BERITA PERSEBAYA VS BORNEO FC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp