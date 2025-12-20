Persebaya Vs Borneo FC: Rivaldo Comeback

jpnn.com - SURABAYA - Pemimpin klasemen Super League Borneo FC bertandang ke kandang Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (20/12) malam.

Laga pada pekan ke-15 nanti merupakan pertandingan pertama buat Borneo FC setelah menelan dua kekalahan beruntun (vs Bali United dan vs Persib Bandung)

Awak media Borneo FC menyebutkan bahwa atmosfer latihan pasukan berjuluk Pesut Etam tampak berbeda setelah dua kekalahan.

"Sarat motivasi dan determinasi untuk kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi Persebaya Surabaya. Pelatih kepala Fabio Lefundes memimpin langsung jalannya latihan dengan pendekatan penuh energi."

Salah satu sorotan dalam sesi latihan adalah kembalinya gelandang Borneo FC Rivaldo Pakpahan setelah memperkuat Timnas Indonesia di ajang SEA Games 2025.

"Jujur kecewa (hasil di SEA Games), tetapi itu hal biasa dalam sepak bola. Saya baru melewati proses itu dan meyakini masih punya masa depan. Semua ini jadi pelajaran ke depan, termasuk hasil yang diraih Borneo FC," kata Rivaldo.