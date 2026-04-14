Persebaya vs Madura United: Derbi Suramadu Terancam Pincang

Selasa, 14 April 2026 – 04:53 WIB
Skuad Persebaya Surabaya. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tengah dihadapkan pada situasi yang tidak ideal menjelang laga panas derbi Suramadu menghadapi Madura United.

Partai pekan ke-28 BRI Super League itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4/2026).

Namun, di balik tensi tinggi duel dua tim Jawa Timur tersebut, Persebaya justru dibayangi persoalan klasik, yakni kebugaran pemain.

Tavares mengakui bahwa timnya belum sepenuhnya lengkap.

Sejumlah pemain masih berkutat dengan cedera, sementara sebagian lainnya belum mencapai kondisi fisik terbaik.

"Kondisi tim saat ini belum sepenuhnya ideal. Ada beberapa pemain yang belum bisa tampil, dan kami berharap mereka segera pulih agar bisa membantu tim dalam waktu dekat," jelan entrenador asal Portugal itu.

Masalah tersebut bahkan sudah terlihat pada pertandingan sebelumnya.

Saat menghadapi Persija, beberapa pemain Persebaya dipaksakan turun meski belum berada dalam kondisi optimal.

Derby Suramadu terancam tak ideal! Pelatih Persebaya Bernardo Tavares hadapi dilema jelang jumpa Madura United

Persebaya  Madura United  Persebaya Surabaya  Bernardo Tavares  Persebaya vs Madura United  Super League 
