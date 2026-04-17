JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persebaya vs Madura United: Luka dari Persija Belum Sembuh, Derbi Jadi Pertaruhan

Jumat, 17 April 2026 – 08:14 WIB
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Laga panas bertajuk derbi Suramadu akan tersaji saat Persebaya Surabaya menjamu Madura United pada pekan ke-28 BRI Super League.

Menurut jadwal, duel Persebaya vs Madura United akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (18/4/2026) malam.

Persebaya melihat laga ini sebagai momentum untuk memulihkan kepercayaan diri.

Green Force datang dengan beban setelah hasil buruk pada pertandingan sebelumnya.

Kekalahan telak 0-3 dari Persija Jakarta menjadi alarm keras bagi tim besutan Bernardo Tavares untuk segera berbenah.

Meski begitu, Persebaya memiliki bekal positif dari catatan pertemuan dengan Madura United.

Dalam 13 laga terakhir, Bajol Ijo mampu mengamankan tujuh kemenangan dan tiga hasil imbang.

Namun, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares tak ingin anak asuhnya terlena dengan angka-angka itu. 

Derbi Suramadu memanas! Persebaya mencari penebusan, sementara Madura United siap memperpanjang penderitaan Bajol Ijo..

