Persebaya Vs Madura United: Tavares Fokus Benahi Kesalahan

jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya fokus memperbaiki kesalahan, menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan, serta memaksimalkan peluang saat menghadapi Madura United.

Laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026 itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jumat (14/4) malam.

“Jika pemain tidak menunjukkan bahwa mereka ingin mengubah hasil pertandingan terakhir, hal itu tidak akan terjadi dengan sendirinya,” kata Pelatih Persebaya Bernardo Tavares saat konferensi pers prapertandingan di Stadion GBT Surabaya, Kamis.

Dia mengatakan laga yang akan dijalani menjadi momen berbeda sehingga para pemain dituntut menunjukkan mentalitas baru setelah kekalahan pada pertandingan sebelumnya.

Menurut dia, kekalahan 0-3 saat menghadapi Persija Jakarta menjadi bahan evaluasi, terutama terkait sejumlah kesalahan yang tidak boleh kembali terulang.

Selain itu, dia mengungkapkan beberapa pemain dipastikan absen, sementara lainnya masih belum dalam kondisi sepenuhnya bugar, namun tim tetap berkomitmen tampil maksimal.

“Kami berharap pemain yang menjadi starter maupun yang datang dari bangku cadangan dapat membantu tim lebih banyak dibandingkan pertandingan sebelumnya,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menilai catatan positif Persebaya dalam beberapa pertemuan terakhir melawan Madura United tidak akan berpengaruh jika tim tidak mampu tampil lebih baik di lapangan.