Persebaya Vs Persis: Bajol Ijo Comeback, Tanaka Menangis
Minggu, 02 November 2025 – 21:15 WIB
jpnn.com - SURABAYA – Persebaya Surabaya mengalahkan Persis Solo pada pekan ke-11 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (2/11) malam WIB.
Sempat tertinggal, Bajol Ijo -julukan Persebaya, menang 2-1.
Gelora Bung Tomo terdiam setelah Kodai Tanaka membawa Persis unggul pada menit ke-15.
Menjelang turun minum, Mihailo Perovic membuat fan Persebaya bersorak, setelah golnya pada menit 45+3 akhirnya disahkan dengan bantuan VAR.
Persebaya lalu berbalik unggul, seusai pemain dari Meksiko Francisco Rivera membukukan gol pada menit ke-52.