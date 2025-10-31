Persebaya vs Persis, Bajul Ijo tak Diperkuat Sejumlah Pemain Kunci

Jumat, 31 Oktober 2025 – 10:15 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Laga Persebaya Surabaya vs Persis Solo dalam lanjutan Super League 2025/26 akan tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (2/11) pukul 19.00 WIB.

Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez mengatakan bahwa timnya tidak akan diperkuat sejumlah pemain kunci saat melawan Persis Solo.

Laman I.League pada Jumat menyebutkan, bek tengah Risto Mitrevski absen karena cedera, sedangkan Leo Lelis dan Mikael Tata terkena sanksi larangan bermain.

"Risto masih dalam perawatan dan mungkin kamu bisa bertanya kepada dokter soal penjelasan yang lebih baik," kata Perez.

Situasi itu membuat pelatih berkebangsaan Spanyol itu belum menemukan susunan pemain terbaik kala melawan Persis.

Perez harus memikirkan susunan terbaik untuk menjaga keseimbangan tim, termasuk merotasi besar pada lini pertahanan.

"Kami harus melakukannya sampai hari terakhir," kata Perez.

Bajul Ijo berusaha bangkit setelah pada tiga pertandingan terakhir gagal menang.