Persebaya Vs PSBS Biak: Ada yang Terdegradasi Sore Ini?

Sabtu, 02 Mei 2026 – 08:20 WIB

jpnn.com - PERSEBAYA - PSBS Biak mengusung misi superberat di pekan ke-31 Super League, Sabtu (2/5).

Tim yang menyandang julukan Badai Pasifik itu wajib menang di kandang Persebaya Surabaya jika tak mau menjadi yang pertama terdegradasi.

Di saat kompetisi menyisakan empat pekan, PSBS masih menjadi juru kunci dengan mengoleksi 18 poin. PSBS berjarak sebelas poin dengan zona aman, peringkat ke-15, yang dihuni Madura United.

Andai cuma memetik hasil seri apalagi kalah dari Persebaya, maka PSBS sudah tak mungkin lagi keluar dari zona degradasi (peringkat 16, 17, 18).

Bahkan, jika PSBS secara mengejutkan mengalahkan Persebaya sore ini, tetapi pada Selasa (5/5) Madura United menang dari Bali United, keputusannya juga sama, yakni PSBS terdegradasi.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares yang menyadari situasi calon lawannya, menolak anggapan timnya akan mudah menjalani laga.

"Kami harus berpikir bahwa akan bermain melawan tim yang bagus," tuturnya. (il/jpnn)

