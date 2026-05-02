JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persebaya vs PSBS Biak, Tavares Beber Kunci Kemenangan Bajul Ijo

Sabtu, 02 Mei 2026 – 21:20 WIB
Pesepak bola Persebaya Surabaya Francisco Rivera melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang PSBS Biak saat pertandingan pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu (2/5/2026). ANTARA/Rizal Hanafi

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya Surabaya menang telak 4-0 atas PSBS Biak dalam dalam laga pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5). 

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares membeber kunci kemenangan Bajul Ijo atas PSBS Biak. 

Menurut Tavares, kunci kemenangan Persebaya atas PSBS Biak ditentukan perubahan tempo permainan pada babak kedua.

Baca Juga:

"Kami memindahkan bola lebih cepat di babak kedua, juga dengan adanya pergantian pemain karena pemain yang masuk memiliki karakteristik berbeda," kata Tavares saat konferensi pers setelah pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (2/5) petang.

Pada babak pertama, kata dia, para pemain terlalu lama menguasai bola di satu sisi lapangan sehingga mudah dibaca pertahanan PSBS Biak.

Oleh karena itu, saat di ruang ganti, dia meminta para pemain mempertahankan hal-hal positif yang sudah dilakukan sekaligus meningkatkan intensitas permainan.

Baca Juga:

"Di babak kedua kami menunjukkan intensitas lebih. Sangat penting bagi kami mencetak gol pertama dan kedua. Setelah gol kedua, peluang datang berkali-kali," ucapnya.

Tavares menilai pertandingan tidak berjalan mudah karena tim tamu sempat memberikan ancaman melalui transisi cepat dan situasi bola mati pada babak pertama.

BERITA PERSEBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
