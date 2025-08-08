Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persebaya vs PSIM, Reva Adi: Saya Datang sebagai Lawan

Jumat, 08 Agustus 2025 – 14:38 WIB
Reva Adi Utama (kanan) saat masih bergabung dengan Persebaya Surabaya. Foto Dokumen: ANTARA/Moch Asim

jpnn.com - JAKARTA - Pertandingan Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat (8/8) pukul 19.00 WIB.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul van Gastel sangat antusias menatap laga perdananya di Super League ini.

Pertandingan Persebaya vs PSIM merupakan laga pertama Laskar Mataram setelah belasan tahun absen di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia.

PSIM promosi setelah musim lalu menjadi juara di Liga 2 Indonesia.

“Saya sangat antusias untuk laga di Surabaya ini. Kami sudah mempersiapkan tim dengan baik juga karena saya tahu pertandingan nanti akan tidak mudah untuk kami,” kata Vas Gastel, dikutip dari laman resmi I.League, Jumat.

Pelatih asal Belanda itu tahu betul pertandingan yang juga menjadi laga pembuka resmi Super League tersebut akan dipadati pendukung tuan rumah, Bonek.

Mengomentari hal itu, Van Gastel merasa semakin bersemangat dengan atmosfer pertandingan yang dihadiri oleh banyak penonton.

“Saya sudah lihat di media bagaimana (suporter) Surabaya. Saya merasa lebih muda lagi dengan adrenalin yang ada," ucap Van Gastel.

