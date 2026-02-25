Persebaya Vs PSM Malam Ini, Tuan Rumah Tak Ideal & Tertekan

jpnn.com - SURABAYA - Pekan ke-23 Super League bakal ngeri-ngeri sedap buat Persebaya Surabaya.

Persebaya menjadi tuan rumah untuk PSM Makassar di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (25/2) malam WIB.

Laga ini krusial buat Persebaya lantaran pada dua laga sebelumnya (vs Persijap Jepara dan vs Bhayangkara FC) kalah.

Target kemenangan diusung saat meladeni PSM -tim tangguh yang grafiknya naik-turun. Persebaya juga akan tampil dengan kekuatan tak ideal.

Gelandang Persebaya Francisco Rivera mengakui timnya sedang tidak ideal. Sejumlah pemain harus absen karena akumulasi kartu dan cedera.

Namun, dia melihat kondisi tersebut sebagai peluang bagi pemain lain.

“Kami punya pemain yang harus absen karena akumulasi kartu dan cedera, tetapi itu akan bagus untuk pemain baru. Kami harus fokus 100% untuk tiga poin,” ujar pemain asal Meksiko itu.

Rivera juga menyadari tekanan dari suporter fanatik tim makin besar.