Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persebaya Vs PSM Malam Ini, Tuan Rumah Tak Ideal & Tertekan

Rabu, 25 Februari 2026 – 13:57 WIB
Persebaya Vs PSM Malam Ini, Tuan Rumah Tak Ideal & Tertekan - JPNN.COM
Gelandang Persebaya Francisco Rivera. Foto: persebaya

jpnn.com - SURABAYA - Pekan ke-23 Super League bakal ngeri-ngeri sedap buat Persebaya Surabaya.

Persebaya menjadi tuan rumah untuk PSM Makassar di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (25/2) malam WIB.

Laga ini krusial buat Persebaya lantaran pada dua laga sebelumnya (vs Persijap Jepara dan vs Bhayangkara FC) kalah.

Baca Juga:

Target kemenangan diusung saat meladeni PSM -tim tangguh yang grafiknya naik-turun. Persebaya juga akan tampil dengan kekuatan tak ideal.

Gelandang Persebaya Francisco Rivera mengakui timnya sedang tidak ideal. Sejumlah pemain harus absen karena akumulasi kartu dan cedera.

Namun, dia melihat kondisi tersebut sebagai peluang bagi pemain lain.

Baca Juga:

“Kami punya pemain yang harus absen karena akumulasi kartu dan cedera, tetapi itu akan bagus untuk pemain baru. Kami harus fokus 100% untuk tiga poin,” ujar pemain asal Meksiko itu.

Rivera juga menyadari tekanan dari suporter fanatik tim makin besar.

Malam ini di Surabaya, tepatnya di GBT, Persebaya vs PSM Makassar. Itu laga pekan ke-23 Super League.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persebaya vs PSM  Persebaya  Super League  klasemen Super League 
BERITA PERSEBAYA VS PSM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp