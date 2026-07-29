Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persebaya vs PSMS Medan Piala Presiden 2026, Tavares Menyebut Satu Nama Pemainnya

Rabu, 29 Juli 2026 – 05:29 WIB
Persebaya vs PSMS Medan Piala Presiden 2026, Tavares Menyebut Satu Nama Pemainnya - JPNN.COM
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. Foto: Persebaya.

jpnn.com - SURABAYA - Mungkin Anda juga bertanya, pertandingan Persebaya vs PSMS Medan Piala Presiden 2026 kapan?

Jadwal pertandingan Persebaya vs PSMS Medan sebagai laga penyisihan Grup B Piala Presiden 2026 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, pada hari ini Rabu (29/7) malam pukul 19.30 WIB.

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menilai pertandingan melawan PSMS Medan akan menjadi laga yang sulit bagi timnya.

Baca Juga:

"Jangan hanya melihat pertandingan terakhir mereka (PSMS) karena besok akan menjadi pertandingan yang berbeda. Saya yakin ini akan menjadi laga yang sulit bagi kami," kata Tavares saat mendampingi tim latihan di Lapangan C Stadion GBT Surabaya, Selasa.

Pelatih asal Portugal itu memprediksi PSMS akan tampil dengan motivasi lebih tinggi karena menghadapi sesama tim Indonesia yang lebih mereka kenal dibandingkan saat melawan Port FC dari Thailand.

Selain itu, ia menilai pertandingan akan berlangsung dengan intensitas lebih tinggi dibandingkan laga sebelumnya sehingga Persebaya tidak boleh menganggap remeh lawannya.

Baca Juga:

Oleh karena itu, Tavares akan terus memantau kondisi kebugaran para pemain setelah menjalani pertandingan sebelumnya dan baru akan menentukan susunan pemain usai melihat hasil pemulihan serta latihan terakhir.

"Kalau saya melihat pemain belum bisa tampil dalam kondisi yang baik, saya lebih memilih tidak memainkannya. Siapa yang menunjukkan performa terbaik saat latihan, dia yang akan bermain," ujarnya.

Silakan disimak pernyataan Bernardo Tavares menjelang pertandingan Persebaya vs PSMS Medan di ajang Piala Presiden 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persebaya Vs PSMS  Persebaya  PSMS Medan  Piala Presiden 2026  Bernardo Tavares 
BERITA PERSEBAYA VS PSMS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp