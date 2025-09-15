Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persela Kalah dari Deltras, Aji Santoso Soroti Tumpulnya Lini Depan

Senin, 15 September 2025 – 22:00 WIB
Persela Kalah dari Deltras, Aji Santoso Soroti Tumpulnya Lini Depan - JPNN.COM
Pelatih Persela Lamongan Aji Santoso didampingin pemainya Hendro Siswanto saat sesi sesi konferensi pers usai pertandingan melawan Deltras Sidoarjo di Stadion Surajaya, Lamongan, Jawa Timur, Senin (15/9/2025). (ANTARA/Alimun Khakim)

jpnn.com, LAMONGAN - Bermain di Stadion Surajaya, Persela Lamongan tumbang dari Deltras Sidoarjo pada laga perdana Pegadaian Championship 2025/2026.

Melihat hasil itu, Pelatih Persela Aji Santoso menyoroti tumpulnya lini depan timnya seusai kalah dengan skor 1-2.

“Sungguh sangat disayangkan, kami kalah pada laga perdana di kandang. Semua sudah berupaya keras menekan sejak awal, tetapi ada beberapa peluang yang tidak bisa dikonversikan menjadi gol,” katanya pada sesi konferensi pers seusai pertandingan di Lamongan, Jawa Timur, Senin.

Menurut dia, hasil itu akan menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi pemain.

“Kami adalah tim yang sangat menjanjikan, hanya soal menunggu momentum untuk bangkit. Kami tidak bermain buruk, hanya saja kesulitan mencetak gol,” ujarnya.

Dia juga menyinggung absennya penyerang Jhon Mena yang dinilainya berpengaruh pada ketajaman serangan.

"Keberadaan Jhon memang penting untuk mempertajam serangan. Ini menjadi evaluasi kami, agar pemain depan yang lain bisa lebih tajam,” katanya menambahkan. 

Sementara itu, pemain Persela Hendro Siswanto juga mengaku kecewa dengan kekalahan di kandang.

