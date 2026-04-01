Film

Persembahan dari Maudy Ayunda untuk Para Perasuk

Rabu, 01 April 2026 – 09:09 WIB
Maudy Ayunda bersama Anggun, Angga Yunanda, pemain film Para Perasuk, serta sutradara Wregas Bhanuteja. Foto: Dok. Rekata Studio/Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Setelah merilis lagu Aku yang Engkau Cari dari Maudy Ayunda pada awal 2026 dan memperkenalkannya sebagai OST film Para Perasuk, kini Rekata Studio bersama Trinity Optima Production merilis video lirik.

Tidak hanya lirik video Aku yang Engkau Cari, Rekata Studio juga memperkenalkan single terbaru Maudy Ayunda Di Tepi Lamunan yang turut menjadi OST Para Perasuk.

Aku yang Engkau Cari dan Di Tepi Lamunan menampilkan vokal Maudy Ayunda yang berbeda dari caranya bernyanyi dari sebelumnya.

Dengan lirik yang merepresentasikan perjalanan karakter utama film Para Perasuk, Bayu, yang diperankan Angga Yunanda.

Penciptaan lagu Aku yang Engkau Cari sendiri terinspirasi saat Maudy Ayunda, yang turut membintangi Para Perasuk berada di lokasi syuting.

Maudy Ayunda yang menulis lagu ini bersama Lafa Pratomo, mengatakan, lagu yang dihadirkan memiliki lapisan emosi yang terasa seperti bisikan, tenang, menghanyutkan, namun menyimpan kegelisahan yang dalam.

Begitu pula dengan visual video musik yang dihadirkan. Video musik Di Tepi Lamunan disutradarai oleh Wregas Bhanuteja.

“Prosesnya sangat intuitif. Tidak pakai logika naratif biasa, namun menggunakan rasa. Ini proyek pertama baik secara film dan penggarapan lagu yang prosesnya sangat membebaskan aku,” kata Maudy Ayunda.

TAGS   Para Perasuk  Film Para Perasuk  Maudy Ayunda  anggun  angga yunanda  Wregas Bhanuteja 
