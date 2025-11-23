Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Persembahan Sahabat untuk Donny Suhendra, Dari Konser Hingga Piringan Hitam

Minggu, 23 November 2025 – 15:15 WIB
A Special Tribute Concert to Donny Suhendra sukses digelar di Deheng House, Kemang, Jakarta Selatan pada 20 November 2025. Foto: Dok. Demajors

jpnn.com, JAKARTA - A Special Tribute Concert to Donny Suhendra sukses digelar di Deheng House, Kemang, Jakarta Selatan pada 20 November 2025.

Konser tersebut diadakan dalam rangka menghormati perjalanan musikal dan warisan karya salah satu gitaris legendaris musik populer Indonesia, Donny Suhendra.

Adapun Donny Suhendra yang semasa hidup terkenal sebagai gitaris band Krakatau itu berpulang pada 2022 silam.

A Special Tribute Concert to Donny Suhendra menampilkan kolaborasi beberapa musisi jazz Indonesia memainkan karya musik Donny Suhendra dari album Origin untuk pertama kali di panggung musik live.

Nama-nama sahabat musisi yang tampil di antaranya yakni Indra Lesmana, Dewa Budjana, Tohpati, Barry Likumahuwa, Syaharani, Trie Utami, dan Gerald Situmorang.

Tidak hanya konser, album Origin juga resmi dirilis kembali dalam format piringan hitam (vinyl) melalui kerja sama antara label rekaman demajors dengan ILDB (Indra Lesmana Dewa Budjana).

Adapun maksud dan tujuan inti dari penyelenggaraan acara tersebut, selain untuk menghormati dan mengenang karya serta dedikasi Donny Suhendra bagi dunia musik Indonesia, juga untuk menggalang dana yang akan diserahkan sepenuhnya kepada keluarga almarhum.

Piringan hitam beserta CD dan merchandise t-shirt Origin dari Donny Suhendra bisa didapatkan melalui website demajors.com. (ded/jpnn)

Redaktur & Reporter : Dedi Yondra

