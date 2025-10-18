Persembahkan 2 Lagu, Amagra Siap Mewujudkan Mimpi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi muda berbakat, Amagra meluncurkan dua single sekaligus yang berjudul Masih Rindu dan Bilang Saja.

Dua lagu tersebut menjadi perkenalan gadis berusia 14 tahun itu ke kancah musik nasional.

Lahir dari tangan dingin Aminoto Kosin, musisi yang dikenal sebagai personel Band Karimata, bisa dibayangkan seperti apa Amagra berkarya perdana.

Amagra menjadi debut artist dari label musik Ninenote yang dibantu oleh Irvnat, vocal coach dan vocal director kondang, serta Joshua Nafi.

Aminoto dan Irvnat memiliki idealisme mencari penyanyi berbakat di luar ajang kompetisi di televisi. Keduanya mengutamakan karakter vokal yang khas dan bukan karena pilihan atau hasil voting publik.

Telinga dan mata jeli pun tertumpu pada Amagra. Vokal jernih dengan keunikan tersendiri, serta teknik bernyanyi yang baik, menjadikan Amagra seperti mutiara yang tampil menawan setelah dipoles oleh tim Ninenote.

Single Masih Rindu sebagai lagu pertama Amagra sudah lebih dahulu hadir di pertengahan 2025 melalui platform digital. Lagu dengan genre pop ballad itu menampilkan vokal Amagra yang indah dalam menghidupkan lirik-lirik mellow yang dikemas dengan musik cantik.

Tembang tersebut diciptakan oleh Martinus Tintin Layardo dengan lirik ditulis oleh Clara Riva dan Amagra. Aminoto tampil sebagai keyboardist dan arranger di lagu Masih Rindu, di antara musisi pendukung top Indonesia.