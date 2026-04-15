Persempit Ruang Gerak KKB, Satgas Habema Kuasai Markas Sementara di Papua Pegunungan

jpnn.com, JAYAPURA - Satgas Koops TNI Habema melakukan penyisiran intensif di Distrik Nduga untuk menjaga stabilitas keamanan dan mempersempit ruang gerak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Penyisiran itu membuahkan hasil dengan penemuan lima pucuk senjata api berbagai jenis di markas KKB Kodap III/Ndugama wilayah Kalimin Kompleks, Papua Pegunungan.

Kapen Koops TNI Habema Letkol Inf Wirya Arthadiguna, Rabu malam mengatakan, lima pucuk senjata api beserta barang bukti lainnya itu diamankan setelah tim menemukan markas sementara KKB pimpinan Army Kogoya (Danyon Aluguru), dan Wariambo Wandikbo (Wadanops Kodap III/Ndugama).

Penemuan markas KKB itu terjadi setelah Satgas Koops TNI Habema melaksanakan patroli keamanan di wilayah Kalimin kompleks, yang dilakukan dalam menjaga stabilitas serta mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata KKB Kodap III/Ndugama, Distrik Nduga, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.

"Sebelum menemukan markas tersebut, tim melakukan penyisiran sejak tanggal 13 April lalu," kata Letkol Inf Wirya yang dihubungi dari Jayapura.

Disebutkan bahwa barang bukti yang diamankan yaitu satu pucuk pistol revolver dengan nomor seri, RL-V1 38 Special, empat pucuk senapan angin, ?amunisi kaliber 9 mm 7 butir, amunisi GLM 40 mm dan amunisi 5,56 mm masing-masing satu butir, satu magasin AK, satu magasin HK dan 50 butir amunisi senapan angin.

Selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya seperti bendera bintang kejora, beberapa senjata tajam berupa parang dan kapak, alat komunikasi berupa HT dan handphone, teropong, busur panah, solar cell, serta perlengkapan pendukung lainnya.

”Keberhasilan patroli menjadi bagian dari upaya berkelanjutan TNI dalam menekan ruang gerak kelompok bersenjata, sekaligus memastikan masyarakat dapat menjalani aktivitas dengan rasa aman tanpa tekanan dan gangguan”, kata Letkol Inf Wirya.(antara/jpnn)