Persiapan Konsolidasi Nasional, 8 Organisasi Resmi Ditunjuk Jadi Inisiator Relawan Pro-08

jpnn.com, JAKARTA - Delapan organisasi relawan mendapat mandat penuh dari 79 kelompok pendukung Presiden Prabowo untuk mematangkan persiapan Konsolidasi Nasional Pro-08 yang dijadwalkan berlangsung pada awal Juli 2026.

Kedelapan organisasi yang mendapat mandat sebagai inisiator adalah Garda Rakyat (GARYAT) 08, Tim Dignas 19, Barisan Milenial 08, Wanita Pejuang, Gerakan Emak-Emak Kerakyatan (GEMAK), Laskar Adat Betawi, BAPINDO 08, dan Barisan Pemuda Rakyat.

"Penetapan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama para pimpinan organisasi relawan dan pendukung Presiden Prabowo yang hadir dalam forum tersebut," tulis Tim Media Konsolidasi Nasional Pro-08 dalam keterangan resmi yang diterima redaksi hari ini.

Panitia menyebutkan konsolidasi Nasional Pro-08 ditargetkan dihadiri sekitar 314 pimpinan nasional organisasi pendukung Presiden Prabowo dari berbagai daerah di Indonesia. Agenda ini dimaksudkan untuk menghimpun kembali potensi, gagasan, serta energi positif para pendukung Presiden guna mendukung keberhasilan program-program prioritas nasional.

Menurut para peserta Pra-Konsolidasi, berbagai program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), KAMNEL, Sekolah Rakyat, Ketahanan Pangan Nasional, Program Tiga Juta Rumah Rakyat per Tahun, hingga Program Magang merupakan program yang memiliki orientasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai landasan pemikiran pelaksanaan Konsolidasi Nasional Pro-08, forum tersebut juga menyepakati dokumen bertajuk Naskah Kebangsaan: Rakyat Bersama Prabowo, Solusi Indonesia Maju.

Dokumen ini memuat analisis mengenai tantangan implementasi program-program prioritas pemerintah sekaligus menawarkan berbagai gagasan penguatan dukungan masyarakat terhadap agenda pembangunan nasional.

Dalam naskah tersebut disebutkan bahwa keberhasilan program pemerintah sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksana program, efektivitas strategi komunikasi publik, serta kemampuan pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap berbagai agenda pembangunan.