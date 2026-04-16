Persiapan Layanan Haji Hampir 100%, Kemenhaj Siapkan Akomodasi Hingga Layanan Kesehatan

Kamis, 16 April 2026 – 10:41 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah menyatakan persiapan layanan haji 2026/1447 Hijriah hampir mencapai 100 persen.

Pemerintah sudah menyiapkan mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan bagi jemaah haji.

“Persiapan layanan haji hampir selesai 100 persen. Tahapan saat ini adalah pengecekan akhir seluruh layanan menjelang operasional haji,” kata Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, pada Rabu (15/4).

Untuk akomodasi, pemerintah sudah menyiapkan 177 hotel di Makkah dan 100 hotel di Madinah.

Di wilayah Makkah, tempat menginap terletak di Jarwal, Misfalah, Raudhah, Syisyah, dan Aziziah. Sedangkan untuk Madinah, seluruh hotel berada di wilayah Markaziah.

Layanan kesehatan pun sudah siap. Pemerintah sudah menyiapkan 40 klinik di Makkah dan 5 klinik di Madinah. Ada juga KKHI di Makkah maupun Madinah.

“Setiap kloter terdiri atas satu dokter dan satu tenaga kesehatan,” kata dia.

Untuk layanan kesehatan, pemerintah bekerja sama dengan salah satu rumah sakit besar di Arab Saudi, yakni Saudi German Hospital.