Persiapan Matang, PBSI Bidik Satu Gelar Juara di Ajang All England 2026

jpnn.com, JAKARTA - Federasi bulu tangkis Indonesia (PBSI) mengincar satu gelar saat akan tampil di ajang All England 2026.

Kabid Binpres PBSI, Eng Hian menilai persiapan yang dilakukan sudah seusai jadwal sehingga target satu gelar diharapkan terpenuhi.

Sejauh ini pebulu tangkis Indonesia sudah melakukan persiapan maksimal dari seluruh aspek fisik, teknik, taktik, hingga mental.

Wajar hal ini dilakukan karena setiap pertandingan di All England 2026 akan mempertemukan pemain-pemain terbaik dunia pada setiap babaknya.

“Aklimatisasi menjadi faktor krusial. Tim akan menjalani program aklimatisasi pada 24–28 Februari 2026 di Milton Keynes, yang berjarak sekitar 120 kilometer di sebelah selatan Birmingham.”

“Selanjutnya, pada 1 Maret, tim akan berpindah ke kota Birmingham agar para atlet memiliki waktu adaptasi yang optimal dengan venue pertandingan,” ujar pria yang akrab disapa Didi itu.

Rencananya PBSI akan mengirimkan 24 atlet untuk tampil pada ajang All England 2026.

Pada ajang BWF Super 1000 tersebut beberapa pemain seperti Alwi Farhan (tunggal putra), Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, serta Rahmat Hidayat (ganda putra).