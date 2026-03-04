Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Persiapan Mudik 2026, Hutama Karya & ATI Cek Kesiapan Tol Fungsional Palembang-Betung

Rabu, 04 Maret 2026 – 15:05 WIB
Persiapan Mudik 2026, Hutama Karya & ATI Cek Kesiapan Tol Fungsional Palembang-Betung - JPNN.COM
Gerbang Tol Musi Landas. Foto: Dokumen Hutama Karya.

jpnn.com, PALEMBANG - PT Hutama Karya bersama Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) melakukan inspeksi mendalam terhadap kesiapan jalur Tol fungsional Tol Palembang-Betung seksi 1-2.

Langkah itu diambil guna memastikan standar keselamatan dan layanan operasional menjelang lonjakan arus mudik dan balik Idulfitri 2026.

Peninjauan lapangan itu dipimpin langsung oleh Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan bersama Sekretaris Jenderal ATI Kris Ade dan Ketua Dewan Pengawasan ATI, Adhi Resza. 

Fokus utama pengecekan meliputi titik-titik krusial seperti Jembatan Musi V, fasilitas Test Area 397A hingga skema pengaturan arus di Gerbang Tol (GT) Pangkalan Balai. 

Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan menegaskan bahwa aspek keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas utama dalam pengoperasian jalur fungsional ini. 

"Pengecekan ini memastikan seluruh elemen layanan, mulai dari kondisi jalur, perangkat keselamatan, hingga fasilitas pendukung di gerbang tol dan rest area sudah selaras dengan standar operasional yang terukur," ungkap Iwan, Rabu (4/3/2026). 

Sekjen ATI Kris Ade menyoroti pentingnya konsistensi standar layanan pada jalur fungsional.

Menurutnya, kesiapan personel dan kejelasan informasi di lapangan sangat menentukan kenyamanan pemudik. 

Hutama Karya dan ATI mengecek kesiapan Tol fungsional Palembang-Betung seksi 1-2 untuk persiapan mudik lebaran 2026.

